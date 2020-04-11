قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف ريفي إدلب واللاذقية

11 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإسان صباح اليوم السبت، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على محور حدادة في جبال اللاذقية، وبلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات. وذلك في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، دخل يومه الـ 37 على التوالي، وسط توقف متواصل للقصف الجوي بالتزامن مع خروقات مستمرة بشكل يومي، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في سفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين تواصل طائرات استطلاع روسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام في ريف إدلب استهدف بلدة سفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما كانت طائرة حربية حلقت ظهر أمس في أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

11 أبريل,2020

بعد فتح معبر دير بلوط لمدة يوم واحد من قبل “تحرير الشام”.. آلاف النازحين يعودون إلى إدلب من الريف الحلبي

11 أبريل,2020

عدسة المرصد السوري ترصد الازدحام الهائل لآليات المدنيين المتوجهين من عفرين إلى إدلب بعد إعادة فتح معبر دير بلوط لمدة يوم واحد من قبل هيئة تحرير الشام

11 أبريل,2020

بالتزامن مع انشغال العالم بجائحة “كورونا”.. السلطات التركية ترسل دفعات جديدة من “المرتزقة” إلى ليبيا بعد مقتل عدد كبير منهم بالمعارك الأخيرة

11 أبريل,2020

عقب استهدافها بعشرات القذائف الصاروخية يوم أمس.. القوات التركية تجدد قصفها البري على مناطق سيطرة “القوات الكردية” بريف حلب الشمالي