قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف ريفي إدلب واللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإسان صباح اليوم السبت، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على محور حدادة في جبال اللاذقية، وبلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات. وذلك في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، دخل يومه الـ 37 على التوالي، وسط توقف متواصل للقصف الجوي بالتزامن مع خروقات مستمرة بشكل يومي، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في سفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين تواصل طائرات استطلاع روسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام في ريف إدلب استهدف بلدة سفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما كانت طائرة حربية حلقت ظهر أمس في أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب.