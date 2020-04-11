بعد فتح معبر دير بلوط لمدة يوم واحد من قبل “تحرير الشام”.. آلاف النازحين يعودون إلى إدلب من الريف الحلبي

11 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى إعادة فتح معبر دير بلوط الذي يفصل مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، بمناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب أمام حركة المدنيين لمدة يوم واحد فقط، الأمر الذي تسبب بازدحام هائل حيث تصطف مئات السيارات والآليات التي تحمل آلاف المدنيين في انتظار العبور إلى إدلب قادمة من عفرين ومناطق سيطرة الفصائل بحلب، حيث أن العائدين هم من نازحين إدلب إلى ريف حلب جراء العمليات العسكرية لقوات النظام والروس.

وكانت الإدارة العامة للمعابر التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” قرارا بإغلاق المعابر والمنافذ الحدودية، إضافة إلى منع دخول وخروج المواطنين أبتداءً من الثلاثاء 1/4/2020، فيما يستثنى من هذا القرار الحالات الإنسانية والخاصة والتجارية التي يقدرها المسؤولين عن المعابر.

وطالبت “حكومة الإنقاذ” المجالس المحلية بضرورة منع الأسواق و”البازارات” والتجمعات البشرية، كإجراء اخترازي منعاً لتفشي فيروس “كوفيد – 19”.

عدسة المرصد السوري ترصد الازدحام الهائل لآليات المدنيين المتوجهين من عفرين إلى إدلب بعد إعادة فتح معبر دير بلوط لمدة يوم واحد من قبل هيئة تحرير الشام

عدسة المرصد السوري ترصد الازدحام الهائل للمتوجهين من عفرين إلى إدلب بعد إعادة فتح معبر دير بلوط لمدة يوم واحد من قبل هيئة تحرير الشام

عدسة المرصد السوري ترصد الازدحام الهائل لآليات المدنيين المتوجهين من عفرين إلى إدلب بعد إعادة فتح معبر دير بلوط لمدة يوم واحد من قبل هيئة تحرير الشام

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, April 11, 2020

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