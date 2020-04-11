مدير “المرصد السوري”: عملية الكشف عن المصابين بفيروس “كورونا” من العراقيين والإيرانيين كان “المرصد” أول من كشفها في مشفى الزهراء بمدينة الميادين في محافظة دير الزور

11 أبريل,2020
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مدير “المرصد السوري”: عملية الكشف عن المصابين بفيروس “كورونا” من العراقيين والإيرانيين كان “المرصد” أول من كشفها في مشفى الزهراء بمدينة الميادين في محافظة دير الزور، الأسبوع الفائت المؤكد وبشكل قطعي كان هناك 34 إيرانياً و19 عراقياً مصابين بفيروس “كوفيد – 19″، وهناك وفيتين من الإيرانيين في سوريا نقلوا إلى إيران، ومعلومات أُخرى عن إصابة سوريين من الميلشيات الموالية لإيران بفيروس “كورونا”. هناك 5 إصابات بفيروس “كورونا” في صفوف الإيرانيين جنوب حلب، وفي السيدة زينب كان هناك إصابات لعراقيين وإيرانيين. وهناك معلومات عن إصابات في صفوف عناصر النظام كانوا قد احتكوا بالإيرانيين في جنوب حلب أحدهم من قرية تقع في ريف حلب الشمالي، إصابات معلنة وإصابات غير معلنة.

في دير الزور هناك مخاطر على حياة الأهالي ولايوجد توعية من مخاطر الاحتكاك مع الإيرانيين .وأيضا هناك مخاطر في ريف دمشق الجنوبي بسبب انتشار الميلشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة. ما يهم إيران هو إبقاء سيطرتها على طريق طهران – بيروت الذي افتتحه قاسم سليماني في البوكمال. الوضع الصحي للسوريين هو آخر مايهم الميليشيات الإيرانية. يخشى من تفشي المرض أيضا في مخيمات شمال غرب سوريا.

 

 

عملية الكشف عن المصابين بفيروس "كورونا" من العراقيين والإيرانيين كان "المرصد" أول من كشفها في مشفى الزهراء بمدينة الميادين

مدير "المرصد السوري": عملية الكشف عن المصابين بفيروس "كورونا" من العراقيين والإيرانيين كان "المرصد" أول من كشفها في مشفى الزهراء بمدينة الميادين في محافظة دير الزور، الأسبوع الفائت المؤكد وبشكل قطعي كان هناك 34 إيرانياً و19 عراقياً مصابين بفيروس "كوفيد – 19"، وهناك وفيتين من الإيرانيين في سوريا نقلوا إلى إيران، ومعلومات أُخرى عن إصابة سوريين من الميلشيات الموالية لإيران بفيروس "كورونا". هناك 5 إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الإيرانيين جنوب حلب، وفي السيدة زينب كان هناك إصابات لعراقيين وإيرانيين. وهناك معلومات عن إصابات في صفوف عناصر النظام كانوا قد احتكوا بالإيرانيين في جنوب حلب أحدهم من قرية تقع في ريف حلب الشمالي، إصابات معلنة وإصابات غير معلنة.في دير الزور هناك مخاطر على حياة الأهالي ولايوجد توعية من مخاطر الاحتكاك مع الإيرانيين .وأيضا هناك مخاطر في ريف دمشق الجنوبي بسبب انتشار الميلشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة. ما يهم إيران هو إبقاء سيطرتها على طريق طهران – بيروت الذي افتتحه قاسم سليماني في البوكمال. الوضع الصحي للسوريين هو آخر مايهم الميليشيات الإيرانية. يخشى من تفشي المرض أيضا في مخيمات شمال غرب سوريا.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, April 11, 2020

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