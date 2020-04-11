القوات التركية تضع “العلم التركي” مكان النصب الحجري لـ “عبدالله أوجلان” على سفح جبل دارمق بريف عفرين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى وضع “العلم التركي” مكان النصب الحجري لـ “عبد الله أوجلان” زعيم “حزب العمال الكردستاني”، في السفح الجنوبي لجبل دارمق بريف عفرين الشمالي، بعد أن كانت قد دمرته الطائرات التركية إبان العملية العسكرية “غصن الزيتون”، وذلك مطلع شباط/فبراير من العام 2018.

وكان فصيل “السلطان مراد”، المنضوي ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، وضع صورة في حزيران 2018، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وخلفه العلم التركي، بدلًا من صورة أوجلان، وكتب في أسفلها “تقدمة فرقة السلطان مراد”.