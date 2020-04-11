بعد مطالبتها بالخروج بغية إنشاء مشفى طبي.. “تحرير الشام” ترفض إخلاء المركز الثقافي في كفرتخاريم

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “هيئة تحرير الشام” رفضت إخلاء المركز الثقافي الذي تتخذه مقراً لها في كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن عددا من وجهاء وأطباء ومؤسسي الفعاليات المدنية والإنسانية والخدمية في مدينة كفرتخاريم اتخذوا قرار بالإجماع على إنشاء مشفى داخلية ضمن المركز الثقافي في المدينة. وبعد أن طلبوا من “هيئة تحرير الشام” إفراغ المركز الثقافي الذي تتخذه مقراً لها رفضت الهيئة، دون توضيح الأسباب.