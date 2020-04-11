مخلفات الحرب السورية تصيب طفلين في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشرقي

11 أبريل,2020
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تواصل مخلفات الحرب السورية انفجارها محدثة مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، وفي سياق ذلك وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة طفلين دون سن الـ 18 جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قرب قرية “الشيخ هلال” الخاضعة لسيطرة قوات النظام في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي. وكان المرصد السوري وثق في التاسع من الشهر الجاري، استشهاد شاب وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك السابقة بين تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 263 بينهم 65 مواطنة و75طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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