بتهم “القتل والسرقة والخطف”.. هيئة تحرير الشام تنفذ “حد الحرابة” على 4 أشخاص في إدلب

11 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى تنفيذ “حد الحرابة” على 4 أشخاص في محافظة إدلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن تحرير الشام أعدمت الأشخاص الأربعة بتهم ” القتل والخطف والسرقة” حيث كان قد جرى إلقاء القبض عليهم عقب قتلهم لصاحب أحد محلات “صرافة العملة” وسرقة مبلغ مالي كبير منه في جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، إلى أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى تنفيذ حكم “الإعدام” على شخص من بلدة الجانودية بريف جسر الشغور، وذلك عقب اعتقاله في الـ 13 من شهر أيار/مايو الفائت من العام 2019 المنصرم بتهمة “العمالة لقوات النظام”، حيث جرت عملية الإعدام رمياً بالرصاص، وكانت تحرير الشام قد ألقت القبض عليه بعد العثور بهاتفه المحمول على رسائل صوتية لعناصر وضباط بقوات النظام تشرح أوضاع محور كبانة والمنطقة، وكان المرصد السوري أشار إلى أن هيئة تحرير الشام أعدمت شاباً عمره 25 عاما من أبناء مدينة سلقين بريف إدلب يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول الفائت.

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