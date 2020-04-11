مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية تحمل آثار تعذيب في “الطبقة”

11 أبريل,2020
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عثر الأهالي في منطقة عايد بمدينة الطبقة، اليوم، على جثة فتاة مجهولة الهوية مقيدة اليدين والقدمين تحمل آثار تعذيب، ملقاة بالقرب من مدرسة “عايد خزان”.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 481 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 157 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 316 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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