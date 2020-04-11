 قوات النظام والفصائل تخرقان وقف إطلاق النار الجديد باستهدافات متبادلة ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

11 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل على محاور التماس مع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.
وكانت الفصائل استهدفت بصاروخ موجه، سيارة لقوات النظام على محور كفربطيخ بريف إدلب، ما أدى لوقوع خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على محور حدادة في جبال اللاذقية، وبلدة البارة وسفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وذلك في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار في يومه الـ37 على التوالي، فيما لا يزال القصف الجوي متوقفا حتى الآن. 

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