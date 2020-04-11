القوات التركية تجدد قصفها البري على مناطق سيطرة “القوات الكردية” شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية في مواقعها شمال حلب، استهدف أطراف مدينة تل رفعت الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية على أماكن في حربل والشيخ عيسى شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس قصفا مكثفا بعشرات القذائف الصاروخية مصدرها القوات التركية، استهدف مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة قوات النظام والقوات الكردية في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث اتسعت رقعة القصف لتشمل كل من تل رفعت والشيخ هلال ومخيم كشتعار وكفرانطون والارشادية ومرعناز والمالكية، بالإضافة لقرى عقيبة وسوغانكة وزيارة وديرجمال وبينة ومناطق أخرى واقعة بناحية شيراوا شمال غرب حلب لقصف مكثف من قبل المدفعية التركية، ما أدى إلى إصابة مدني بجراح في قرية عقيبة بالإضافة لمقتل عنصر في قوات النظام وسقوط جرحى آخرين.