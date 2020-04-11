مقتل مواطن بانفجار قنبلة يدوية في السويداء.. وإصابة طفل في ريف الرقة

توفي شاب في بلدة الكفر بريف السويداء، اليوم، إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته.

على صعيد متصل، أصيب طفل بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية في محيط قرية خربة هدلة شمال الرقة.

وكان المرصد السوري وثق في 6 أبريل/نيسان، استشهاد مدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها، إثر انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 264 بينهم 65 مواطنة و75طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.