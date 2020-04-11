القوات التركية تُدشم وتعزز نقاطها العسكرية في ريفي حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري للفصائل الموالية لتركيا من منطقة عفرين، يتألف من 55 آلية، حيث اتجه الرتل نحو ريف إدلب بالقرب من النقاط التركية.

على صعيد متصل، عززت القوات التركية نقاطها في ريف حلب الغربي، بكتل إسمنتية.

كما عملت الآليات الهندسية والحفارات على رفع سواتر ترابية على المحاور الشرقية لبلدة آفس بالقرب من مدينة سراقب.

ورصد المرصد السوري، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، دخول رتل تركي من معبر خربة الجوز باتجاه نقاط المراقبة العسكرية غرب إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية عسكرية، في حين ارتفع عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى 2460 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.