المرصد السوري لحقوق الانسان: الشرطة الروسية تضبط مخدرات لمقرب من حزب الله بدمشق

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “مصادر موثوقة” أن “الشرطة العسكرية الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي. وتعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من حزب الله”.

وأضاف المرصد أن المداهمة الروسية جاءت بعد شكاوى عدة قدمها أعيان البلدة إلى الشرطة العسكرية الروسية بسبب انتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين شبان المنطقة”.

المرصد أضافت معلوماته إن “الشرطة العسكرية الروسية وعلى إثر تلك الشكاوى، اقتحمت مستودعاً يحوي كميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان قبل نحو أسبوع، وصادرت المواد الموجودة بداخله”. ولا معلومات حتى اللحظة حول مصير المسؤول عن الشحنة.

المصدر:الجلسة