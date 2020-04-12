طائرات استطلاع روسية تواصل تحليقها في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ38

تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها بكثافة في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” لرصد سريان وقف إطلاق النار الذي دخل يومه الـ 38 على التوالي، في حين استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد بقذائف المدفعية مناطق في الفطيرة بجبل الزاوية، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد”.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل على محاور التماس مع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، كما كانت الفصائل استهدفت بصاروخ موجه، سيارة لقوات النظام على محور كفربطيخ بريف إدلب، ما أدى لوقوع خسائر بشرية.