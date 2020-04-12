الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” عبر انفجار جديد بمدينة البصيرة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لايزال الفلتان الأمني يتصدر المشهد ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” شرق الفرات، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري دوي انفجار ضرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي منتصف ليل السبت – الأحد، ناجم عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولون على سوق المدينة، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية عمدا إلى إطلاق النار على أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابته بـ 4 طلقات نارية نُقل على إثرها إلى أحد المشافي في المنطقة، يذكر أن العنصر المستهدف هو مقاتل سابق لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن انضموا لاحقاً إلى قسد بعد سيطرة الأخيرة على المنطقة، وكان المرصد السوري وثق في الثامن من الشهر الجاري، مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار لغم أرضي بهم، في محيط اللواء “93” بريف الرقة الشمالي.