خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تفجر منزلاً لعنصر سابق في التنظيم شرق دير الزور

12 أبريل,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل النشاط المتواصل لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قسد” في دير الزور. علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدوا اليوم إلى تفجير منزل أحد عنصر سابق لدى التنظيم في قرية الطكيحي في ريف ديرالزور الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، يأتي ذلك بعد ما قام عنصر التنظيم بالذهاب إلى مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة دير الزور، كما قامت خلايا التنظيم بتهديد والد زوجة العنصر السابق بالقتل في حال السماح لها بالذهاب إلى زوجها.

ورصد”المرصد السوري” اليوم، دوي انفجار ضرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي منتصف ليل السبت – الأحد، ناجم عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولون على سوق المدينة.

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