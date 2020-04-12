في إطار سعيها لإعادة تثبيت نفوذها بقوة شرق الفرات.. القوات الأميركية تستدعي مئات العناصر من “قسد” ممن كانوا يعملون برفقتها سابقاً

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية عمدت إلى إعادة استدعاء جميع الذين كانوا يعملون معها سابقاً من عناصر قوات سوريا الديمقراطية والبالغ عددهم مئات العناصر للعودة مجدداً للعمل معهم، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القوات الأميركية تعمل إلى إعادة تثبيت نفوذها بشكل كبير ضمن منطقة شرق الفرات بعد إعلان الرئيس دولاند ترامب لسحب قواته من سوريا منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، قبل أن يتراجع جزئيا عن قراره، لكن الآن ومع مرور أشهر قليلة تعود القوات الأميركية لتثبيت نفوذها بشكل كبير في المنطقة.

مصادر المرصد السوري أكدت أن مئات العناصر من قسد التحقوا بالقواعد العسكرية الأميركية في كل من دير الزور والحسكة على وجه التحديد للعمل مجدداً مع القوات الأميركية، حيث يبرز دورهم بالشق اللوجستي بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات عسكرية من قبل الأميركان، كما قالت مصادر المرصد السوري بأن أميركيا عرضت على العائدين مستحقات شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضوها سابقاً.