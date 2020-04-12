في إطار سعيها لإعادة تثبيت نفوذها بقوة شرق الفرات.. القوات الأميركية تستدعي مئات العناصر من “قسد” ممن كانوا يعملون برفقتها سابقاً

12 أبريل,2020
أقل من دقيقة

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية عمدت إلى إعادة استدعاء جميع الذين كانوا يعملون معها سابقاً من عناصر قوات سوريا الديمقراطية والبالغ عددهم مئات العناصر للعودة مجدداً للعمل معهم، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القوات الأميركية تعمل إلى إعادة تثبيت نفوذها بشكل كبير ضمن منطقة شرق الفرات بعد إعلان الرئيس دولاند ترامب لسحب قواته من سوريا منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، قبل أن يتراجع جزئيا عن قراره، لكن الآن ومع مرور أشهر قليلة تعود القوات الأميركية لتثبيت نفوذها بشكل كبير في المنطقة.

مصادر المرصد السوري أكدت أن مئات العناصر من قسد التحقوا بالقواعد العسكرية الأميركية في كل من دير الزور والحسكة على وجه التحديد للعمل مجدداً مع القوات الأميركية، حيث يبرز دورهم بالشق اللوجستي بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات عسكرية من قبل الأميركان، كما قالت مصادر المرصد السوري بأن أميركيا عرضت على العائدين مستحقات شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضوها سابقاً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 أبريل,2020

بعد إفشال عملية تهريب من مخيم “الهول”.. مقتل عنصرين من قوى “الأمن الداخلي” برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

12 أبريل,2020

بعد إعادة إغلاق معبر “دير بلوط” من قبل “تحرير الشام”.. مئات المدنيين يفترشون الأراضي الزراعية لعدم تمكنهم من العودة إلى إدلب

12 أبريل,2020

القوات الروسية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى القامشلي وتواصل انتشارها في أبو رأسين وريف تل تمر

12 أبريل,2020

خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تفجر منزلاً لعنصر سابق في التنظيم شرق دير الزور