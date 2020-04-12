القوات الروسية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى القامشلي وتواصل انتشارها في أبو رأسين وريف تل تمر

12 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القوات الروسية” تعمل إنشاء نقاط جديدة لها في بلدة أبو رأسين (زركان) بالإضافة لمحيط بلدة تل تمر ضمن الريف الشمالي والشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن القوات الروسية، قامت برفع علمها فوق أربع نقاط تعود لقوات النظام السوري في كل من: قريتي “أم الكيف” و”عبوش” بريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، بالإضافة إلى نقطتين أيضاً في  بلدة أبو رأسين شمال شرق الحسكة، كما أحضرت تعزيزات عسكرية من معدات وجنود إليها، بالإضافة لوصول تعزيزات عسكرية روسية إلى مطار القامشلي، تضم عشرات العناصر من “الشرطة العسكرية” الروسية ومدرعات ومعدات لوجستية.

ونشر “المرصد السوري” يوم أمس، أن القوات الروسية تستعد للبدء في إنشاء نقطة عسكرية مشتركة مع القوات التركية في منطقة المطار الزراعي عند قرية أم عشبة على مفترق طرق الدرباسية-رأس العين – أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأكدت المصادر أن التحضيرات تجري بشكل سري وسط تحركات عسكرية روسية مكثفة

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