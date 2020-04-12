بعد إفشال عملية تهريب من مخيم “الهول”.. مقتل عنصرين من قوى “الأمن الداخلي” برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثقّ “المرصد السوري” مقتل عنصرين من قوى الامن الداخلي “الأسايش” التابعين لمخيم الهول، على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك من خلال إطلاق النار بشكل مباشر عليهما على طريق الدشيشة في ريف الحسكة الجنوبي، ظهر الأمس، يأتي ذلك بعد إحباط محاولة تهريب لتسعة نساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسية التركية ومعهم 9 أطفال من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن عملية التهريب كانت تتم عبر دخول النساء والأطفال ضمن صهريج المياه التابع للهلال الأحمر السوري التابع للحكومة السورية في المخيم، وتم اعتقال السائق صباح يوم السبت.

ونشر “المرصد السوري” في 21 نيسان / مارس المنصرم، أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أحبطت عملية تهريب نساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من المتواجدين ضمن “مخيم الهول” أقصى شرق محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإنه بعد رصدهم من قبل كاميرات المراقبة، أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية تهريب 5 نساء من الجنسية الروسية من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” رفقة 13 من أطفالهم في ساعات الفجر الأولى من اليوم، بعد أن قامت امرأة بمحاولة تهريبهم من داخل المخيم وهي زوجة المسؤول الإداري لعلاقات قتلى تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسيات غير السورية، ليتم كشفهم وهم يحاولون الفرار من السور الجانبي للمخيم وإحباط عملية تهريبهم.