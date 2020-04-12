مخلفات قصف قوات النظام تقتل مدني في ريف حلب الغربي

12 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني من أهالي قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، جراء انفجار قذيفة من مخلفات قصف صاروخي سابق لقوات النظام، لم تكن قد انفجرت مسبقاً، وذلك أثناء ترميم المدني لمنزله في القرية، وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 265 بينهم 65 مواطنة و75طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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