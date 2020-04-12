كذب “النظام السوري” يتواصل.. أعداد المصابين بفيروس “كورونا” تخطت حاجز الـ 70 أكثر من ثلثهم في محافظة اللاذقية

يواصل “النظام السوري” سياسة التكتم عن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس “كورونا” المستجد ضمن مناطق نفوذه، الأمر الذي يشكل استياء متصاعد وكبير لدى المواطنين، فيما حصيل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن معلومات جديدة حول تفشي الوباء من مصادر طبية موثوقة، حيث قالت مصادر المرصد السوري بأن أعداد المصابين السوريين في محافظة اللاذقية بلغ 26 حالة مؤكدة، وفي محافظة طرطوس بلغ تعداد الحالات المصابة نحو 16، في حين هناك 30 حالة مؤكدة في كل من حلب ودمشق وحماة وحمص ودرعا، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس “كوفيد-19” ضمن مناطق نفوذ النظام السوري نحو 72 إصابة مؤكدة.

كما ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى وضعهم بالحجر الصحي إلى نحو 500، نتائج 220 منهم كانت سلبية وجرى إخراجهم، بينما كانت “وزارة الصحة” التابعة للنظام السوري أعلنت يوم أمس عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 25 إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19″، في إطار استمرار النظام السوري بسياسة التكتم عن الأرقام الحقيقة ضمن مناطق نفوذه.