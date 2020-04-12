مدير “المرصد السوري”: القوات الأمريكية توسع قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة وتستقدم تعزيزات إليها كي لا تبقي المنطقة تحت السلطة الروسية.. القوات الأمريكية استدعت العاملين معها سابقا في منطقتي “كوباني” و”منبج” للعمل مجددا بعقود ورواتب مغرية بالإضافة لاستدعاء سكان محليين بالقرب من القواعد الأمريكية ولكنهم يتخوفون من اختراق عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. لذلك يفضلون العاملين معهم سابقا ممن اكتسبوا ثقتهم.. القوات الأمريكية تسمح أحيانا للروس بالمسير على الطرقات التي تقع تحت حمايتها.. وروسيا تعزز قواعدها العسكرية في تل تمر وتحاول فرض سيطرتها على محيطها بذريعة الاتفاقيات الروسية-التركية وتسيير الدوريات المشتركة.. كما أن هناك تفاهمات بين الروس والأتراك في منطقتي تل تمر ورأس العين لمنع تقدم الفصائل الموالية لتركيا باتجاه تل تمر.. القوات الروسية تواجدها محدود في جنوب الحسكة حيث القوات الأمريكية هناك.. وهي تسيطر على المناطق في شمال الحسكة مثل مدينة القامشلي ومطارها.. قوات النظام تحاول تثبيت نقاط السيطرة في البادية تحديدا في السخنة وبادية دير الزور لحماية حقول الغاز والنفط من هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي لا يزال يسيطر على مساحات ويقتل عناصر من قوات النظام كما شاهدنا قبل يومين وقد قتل 32 عنصرا من قوات النظام في السخنة وهاجم حقول النفط والغاز هناك

الحدث مدير "المرصد السوري": القوات الأمريكية توسع قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة وتستقدم تعزيزات إليها كي لا تبقي المنطقة تحت السلطة الروسية.. القوات الأمريكية استدعت العاملين معها سابقا في منطقتي "كوباني" و"منبج" للعمل مجددا بعقود ورواتب مغرية بالإضافة لاستدعاء سكان محليين بالقرب من القواعد الأمريكية ولكنهم يتخوفون من اختراق عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".. لذلك يفضلون العاملين معهم سابقا ممن اكتسبوا ثقتهم.. القوات الأمريكية تسمح أحيانا للروس بالمسير على الطرقات التي تقع تحت حمايتها.. وروسيا تعزز قواعدها العسكرية في تل تمر وتحاول فرض سيطرتها على محيطها بذريعة الاتفاقيات الروسية-التركية وتسيير الدوريات المشتركة.. كما أن هناك تفاهمات بين الروس والأتراك في منطقتي تل تمر ورأس العين لمنع تقدم الفصائل الموالية لتركيا باتجاه تل تمر.. القوات الروسية تواجدها محدود في جنوب الحسكة حيث القوات الأمريكية هناك.. وهي تسيطر على المناطق في شمال الحسكة مثل مدينة القامشلي ومطارها.. قوات النظام تحاول تثبيت نقاط السيطرة في البادية تحديدا في السخنة وبادية دير الزور لحماية حقول الغاز والنفط من هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي لا يزال يسيطر على مساحات ويقتل عناصر من قوات النظام كما شاهدنا قبل يومين وقد قتل 32 عنصرا من قوات النظام في السخنة وهاجم حقول النفط والغاز هناك Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, April 12, 2020