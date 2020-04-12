تجنبا للازدحام وخدمة لأبناء الريف.. مجموعة أطباء يتطوعون للعمل في مركز صحي بريف الدرباسية  

أعلن مجموعة أطباء تطوعهم للعمل في مركز صحي في قرية “الخاص” الواقعة في ريف الدرباسية، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك لتجنب الازدحام الذي يحدث أمام المراكز الصحية في المدن القريبة، ومساعدة مادية للمواطنين الذين توقف أعمالهم مع استمرار تطبيق الحظر الصحي في مناطق “الإدارة الذاتية”.

وتتضمن الخدمات ضمن المركز المعاينة وتأمين الأدوية مجانا.

وأصدرت “الإدارة الذاتية” في 6 أبريل/نيسان، قرارا يقضي بتمديد حظر التجوال العام ضمن مناطقها لغاية تاريخ 21 نيسان/أبريل الجاري، باستثناء كل من الصيدليات الزراعية والبيطرية والمحلات المختصة بإصلاح وبيع قطع الغيار للآليات الزراعية.

وكانت “الإدارة الذاتية” فرضت حظرا للتجول في 23 مارس/آذار الفائت ولمدة 15 يوما