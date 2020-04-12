المرصد السوري لحقوق الانسان: تحضيرات تركية – روسية لإنشاء قاعدة عسكرية شمال الحسكة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن هناك تحضيرات روسية – تركية لإنشاء قاعدة عسكرية بريف الحسكة

ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها، أن القوات الروسية تستعد للبدء في إنشاء نقطة عسكرية مشتركة مع القوات التركية في منطقة المطار الزراعي عند قرية أم عشبة على مفترق طرق الدرباسية- رأس العين – أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وأوضح المرصد أن التحضيرات تجري «بشكل سري» وسط تحركات عسكرية روسية مكثفة، بالتزامن مع استقدام معدات لوجستية.

كما كشف المرصد عن تسيير دورية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، أول أمس، مشيرة إلى انطلاق 6 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة ديرونا آغي، وتجولها بالقرب من آبار النفط في منطقة القحطانية في ريف الحسكة.

المصدر:اخبار العراق