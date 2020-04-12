المرصد السوري لحقوق الانسان:سعي أمريكي لتثبيت التواجد العسكري في “شرق الفرات”

عمدت القوات الأمريكية إلى استدعاء جميع الذين كان يعملون معها سابقاً من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، والذين يقدرون بالمئات، للعمل من جديد.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الأميركية تعمل إلى إعادة تثبيت نفوذها بشكل كبير ضمن منطقة شرق الفرات، ولذلك استدعت المئات من عناصر قسد الذين التحقوا بالقواعد العسكرية في كل من دير الزور والحسكة على وجه التحديد للعمل مجدداً مع القوات الأميركية، حيث يبرز دورهم بالشق اللوجستي بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات عسكرية من قبل الأمريكان.

كما قالت مصادر المرصد السوري بأن أميركيا عرضت على العائدين مستحقات شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضونها سابقاً.

المصدر:اوغاريت بوست