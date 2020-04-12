المرصد السوري لحقوق الانسان:خلايا “داعش” تفجر منزلاً لعنصر سابق في التنظيم بدير الزور.

12 أبريل,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلّحين من “داعش” عمدوا اليوم إلى تفجير منزل عنصر سابق لدى التنظيم في قرية الطكيحي في ريف ديرالزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن عملية تفجير المنزل حصلت بعد أن قام عنصر التنظيم بالذهاب إلى مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة دير الزور.

كما قامت خلايا التنظيم بتهديد والد زوجة العنصر السابق بالقتل في حال السماح لها بالذهاب إلى زوجها.

من جهةٍ أخرى، ذكر المرصد أنه رصد دوي انفجار ضرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي منتصف ليل السبت – الأحد، ناجم عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولون في سوق المدينة.

 

المصدر:اداربرس

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