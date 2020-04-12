المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات الروسية تنشئ نقاط عسكرية جديدة لها في بلدتي أبو رأسين وتل تمر

12 أبريل,2020
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قالَ المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسان، إنَّ القواتَ الروسيّة أنشأت نقاطاً جديدةً في ريفِ مدينةِ الحسكة، شمال شرق سوريا.

وأضافَ المرصدُ أنَّ القوّاتَ الروسيّة استلمت نقاطاً تُسيطرُ عليها قوّات الحكومة السورية في قرىً بريف المدينة.

وأشار إلى أنَّ القواتَ رفعتِ العلم الروسيّ فوقَ أربعِ نقاطٍ في قريتي أم الكيف وعبوض بريف بلدة تل تمر، بالإضافة إلى نقطتين في بلدة زركان شمال شرق الحسكة.

يأتي ذلك بالتزامنِ مع وصولِ تعزيزاتٍ عسكريّةٍ روسيّةٍ إلى المطارِ الدوليّ في مدينةِ القامشلي، ضمَّ العشراتُ من عناصرَ الشّرطةِ العسكريّة ومُدرَّعاتٍ ومُعدّاتٍ لوجستيّة.

 

 

المصدر:بويربرس

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