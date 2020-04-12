استنفار كتائب “فيلق المجد” إثر مقتل أحد عناصرها في مدينة تل أبيض

12 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصر في فيلق المجد الموالي لتركيا على يد عنصر آخر من ذات الفصيل، برصاص مسدس حربي، وذلك في سوق تل أبيض شمال الرقة.
وتشهد مدينة تل أبيض استنفارا في صفوف كتائب “فيلق المجد”
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 مارس/آذار، اشتباكات بين أهالي قرية السكرية في ريف تل أبيض من جهة، و”فيلق المجد” سيئ السمعة، بعد اكتشاف عناصر فيلق المجد يحاولون سرقة قطيع من الأغنام داخل القرية. 
ما أدى لحدوث اشتباكات عنيفة أصيب خلالها 8 أشخاص.

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