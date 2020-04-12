مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزا لقوات “الأسايش” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شن مجهولون هجوما بالأسلحة الرشاشة على حاجز “الأسايش” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” فجروا منزل عنصر سابق لدى التنظيم في قرية “الطكيحي” في ريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك بعد ما قام عنصر التنظيم بالذهاب إلى مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة دير الزور، كما قامت خلايا التنظيم بتهديد والد زوجة العنصر السابق بالقتل في حال السماح لها بالذهاب إلى زوجها.

كما رصد”المرصد السوري” اليوم، انفجار ضرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، منتصف ليل السبت – الأحد، ناجم عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولون على سوق المدينة.