وباء “كورونا” يصيب عنصرا في الفصائل الموالية لتركيا.. والمجالس المحلية تفتتح مراكز للحجر الصحي في ريف الرقة 

13 أبريل,2020
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أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عنصرا من الشرطة الموالية لتركيا بتل أبيض أصيب بفيروس “كورونا”، في حين تم الحجر على جميع زملائه في القسم.
وجهز المجلس المحلي في تل أبيض مركزا للطوارئ في مدرستين ضمن المدينة للحجر الصحي على المشتبه بإصابتهم.
وأكدت مصادر أنه تم الاشتباه بعدة حالات خلال الساعات الفائتة، بينهم عناصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، وشابين من بلدة سلوك، حيث وتم وضعهم بالحجر الصحي.
يأتي ذلك بعد تحول مستوصفات كل من مدينة رأس العين وتل أبيض إلى مراكز حجر صحي للمصابين القادمين من تركيا.

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