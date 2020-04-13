مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ39.. قوات النظام تهاجم مواقع الفصائل على محور كفرنبل جنوب إدلب

13 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ترافقت مع قصف للأول على مواقع الأخير، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 39 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على بلدات البارة والفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 أبريل,2020

مسلحان يقتلان “أمني” سابق لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن انضموا إلى استخبارات قسد شرق دير الزور

13 أبريل,2020

بتهمة التخابر مع “قسد”.. الفصائل الموالية لأنقرة تقتل شخص في تل أبيض شمال الرقة

13 أبريل,2020

العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم عشرات الجثث في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي

13 أبريل,2020

حواجز قوات النظام العسكرية تفرض إتاوات على مخالفي حظر التجول في غوطة دمشق الشرقية