مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ39.. قوات النظام تهاجم مواقع الفصائل على محور كفرنبل جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ترافقت مع قصف للأول على مواقع الأخير، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 39 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على بلدات البارة والفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة