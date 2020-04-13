القوات التركية تفض بالقوة اعتصاماً للأهالي على طريق اللاذقية – حلب الدولي وتتعرض للمحتجين بالضرب

13 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة كبيرة من “القوات التركية” عمدت صباح اليوم الاثنين إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عشرات الجنود الأتراك اقتحموا صباح اليوم نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ومن الملفت عدم تواجد أي فصيل برفقة القوات التركية خلال اقتحامها، يذكر أن نقطة الاعتصام تلك مستحدثة تقع على مقربة من قرية ترنبة شرق إدلب، جرى إنشاءها قبل أيام قليلة.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، منع المعتصمين المتواجدين على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ M4″”، القوات الروسية والتركية من تسيير دورية عسكرية مشتركة على الطريق الدولي. وذلك من خلال قيامهم برمي الحجارة على الدورية الروسية عند اقترابها من النيرب قادمة من جهة قرية ترنبة، لتختصر مسارها وتعود أدراجها نحو مدينة سراقب شرق إدلب.
تزامنا مع ذلك رصد “المرصد السوري” انتشار عشرات العناصر من القوات الخاصة التركية على طريق الـM4 “حلب – اللاذقية”.

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