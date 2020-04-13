القوات الروسية تسير دورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف الدرباسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها في ريف الدرباسية، بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، حيث انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي غرب الدرباسية وتجولت في قرى دليك وملك وظهر العرب والكسرى قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، في حين رافقت الدورية طائرتين مروحيتين روسيتين حلقتا على علو منخفض.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، تسيير دورية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، حيث انطلقت من 6 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة “ديرونا آغي” وتجولت بالقرب من آبار النفط في منطقة “تربة سبية” في ريف الحسكة.