توتر جديد بين الفصائل وهيئة تحرير الشام على خلفية اعتقال الأخيرة لقيادي في فيلق مقرب من تركيا وعدة عناصر بريف إدلب الشرقي

13 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توتر يسود محيط اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، بين هيئة تحرير الشام من جهة، والجبهة الوطنية وفيلق الشام من جهة أُخرى، حيث أقدم حاحز يتبع لـ”هيئة تحرير الشام” على اعتقال قيادي في “فيلق الشام” الموالي لتركيا رفقة عدد من عناصره في محيط بلدة النيرب شرق إدلب، كما اعتقل حاجز يتبع لـ”تحرير الشام” مجموعة من عناصر “الجبهة الوطنية” للتحرير أثناء ذهابهم إلى نقاط التماس مع قوات النظام في محور سراقب شرق إدلب، واحتجزت آلياتهم وأسلحتهم، دون معرفة أسباب ودوافع ذلك، يأتي ذلك في ظل تشديد تشهده الحواجز الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب وريف حلب.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أن قوة كبيرة من “القوات التركية” عمدت صباح اليوم الاثنين إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عشرات الجنود الأتراك اقتحموا صباح اليوم نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ومن الملفت عدم تواجد أي فصيل برفقة القوات التركية خلال اقتحامها، يذكر أن نقطة الاعتصام تلك مستحدثة تقع على مقربة من قرية ترنبة شرق إدلب، جرى إنشاءها قبل أيام قليلة.

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