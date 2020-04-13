حواجز قوات النظام العسكرية تفرض إتاوات على مخالفي حظر التجول في غوطة دمشق الشرقية

أبلغت مصادر أهلية “المرصد السوري”، أن الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام والمتمركزة في محيط مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فرضت إتاوات مالية على مخالفي قرار حظر التجوال الصادر عن حكومة النظام السوري ضمن التدابير الوقائية ضد فيروس “كورونا”، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الإتاوات المالية المفروضة على مخالفي القرارات الصادرة مؤخراً، تأتي كبديل عن تحويلهم إلى مراكز الشرطة المدنية، وإحالتهم منها إلى محاكم الجزاء لتنظيم العقوبة المطروحة ضمن قانون حظر التجول، والتي تنص على معاقبة المخالف بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة سورية.

وعمدت دوريات أمنية أيضاً على فرض إتاوات من بعض المحال التجارية العاملة ضمن وقت الحظر لقاء غض النظر عن مخالفتهم للقرار.