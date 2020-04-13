مسلحان يقتلان “أمني” سابق لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن انضموا إلى استخبارات قسد شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، عمدا إلى اغتيال أمني سابق من تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن انضموا إلى استخبارات قوات سوريا الديمقراطية لاحقاً، وذلك بإطلاق النار عليه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، على صعيد متصل استهدف مجهولان يستقلان دراجة نارية بالأسلحة الرشاشة، أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية في قرية الحوايج شرق دير الزور، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 482 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 157 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 317 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.