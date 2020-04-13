الأردن يحبط عملية لتهريب المخدرات من سوريا

13 أبريل,2020
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أعلن الجيش الأردني، أن إحدى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا، أحبطت محاولة لتهريب آلاف الحبوب المخدرة، حملها شخص حاول التسلل إلى المملكة قادما من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وبعد تفتيشه ضبطت معه 4594 ألف حبة باليريكا و3599 حبة قابالاير، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وشدد المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بحزم وقوة مع أي عملية تسلل وتهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود الأردنية.

 

المصدر: RT

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