مقتل وإصابة 4 من الميليشيات الموالية للنظام ضمن مناطق نشاط خلايا “تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق حماة

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم، أثناء مرور سيارة “بيك آب” تقل متعاقدين مع الميليشيات التابعة للنظام في منطقة الخشابية شرق أثريا في ريف حماة، ما تسبب بمقتل عنصر وإصابة 3 آخرين.

وتشهد منطقة البادية السورية الممتدة ضمن عدة محافظات، نشاطا متزايدا لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 416 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 150 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.