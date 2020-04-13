المرصد السوري لحقوق الانسان:اللاذقية تسجل أعلى الإصابات بـ”كورونا” في سوريا

13 أبريل,2020
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أفادت معلومات جديدة من سوريا حول تفشي وباء فيروس “كورونا” من مصادر طبية موثوقة، بأن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس (كوفيد 19) ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، بلغ نحو 72 إصابة مؤكدة. بينما بلغت بين القوات الإيرانية وميليشيا “فاطميون” والمليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية على الأراضي السورية، 116 حالة مؤكدة.

وقالت المصادر الطبية، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أعداد المصابين السوريين في محافظة اللاذقية بلغت 26 حالة مؤكدة، وفي محافظة طرطوس بلغ عدد الحالات المصابة نحو 16، في حين هناك 30 حالة مؤكدة في كل من حلب ودمشق وحماة وحمص ودرعا.

 

المصدر:القوات اللبنانية

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