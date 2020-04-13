المرصد السوري لحقوق الانسان: مخاوف تركية من تفشي كورونا في الشمال السوري

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصرا من الشرطة الموالية لتركيا في “تل أبيض” أصيب بفيروس “كورونا”، في حين تم الحجر على جميع زملائه في القسم.

ونقل المرصد عن مصادره قولها إن المجلس المحلي في تل أبيض جهز مركزا للطوارئ في مدرستين ضمن المدينة للحجر الصحي على المشتبه بإصابتهم.

وأوضحت المصادر أنه تم رصد عدد من الحالات المشتبه بها خلال الساعات الماضية، بينهم عناصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، وشابان من بلدة سلوك، حيث تم وضعهم بالحجر الصحي.

في ظل ذلك، تحولت مستوصفات كل من مدينة “رأس العين” و”تل أبيض” إلى مراكز حجر صحي للمصابين القادمين من تركيا.

المصدر:نيو تورك بوست