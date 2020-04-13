المرصد السوري لحقوق الانسان: أميركا تثبت نفوذها شرق الفرات وتلم قوات قسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن القوات الأميركية استدعت جميع العاملين معها سابقا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية ويفوق عددهم المئات للعودة والعمل معها.

وأشارت مصادر المرصد إلى أن القوات الأميركية تعمل على إعادة تثبيت نفوذها بشكل كبير ضمن منطقة شرق الفرات.

فيما التحق مئات العناصر من قسد بالقواعد العسكرية الأميركية في كل من دير الزور والحسكة على وجه التحديد للعمل مجددا مع القوات الأميركية.

وعرضت بدورها أميركا على العائدين مستحقات شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضونها سابقا.