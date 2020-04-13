بعد الفوضى والتعفيش.. الميليشيات الموالية لإيران تطرد قوات النظام من بلدة بريف حلب وتمنع الدخول إليها

13 أبريل,2020
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أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر الميليشيات الموالية لإيران طردت عناصر قوات النظام من بلدة “زتيان” في ريف حلب الجنوبي، ونصبت حواجز على مداخل البلدة لمنع المدنيين من الدخول إليها.
وتشهد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في محافظتي إدلب وحلب، فوضى وتعفيش وعمليات انتقام من المعارضين، وذلك بتخريب ممتلكاتهم.
على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سيارات التعفيش ممتلئة بممتلكات المواطنين وآثاث منازلهم، في حين حصل المرصد السوري عن نسخة من شريط مصور يظهر عناصر النظام أثناء التعفيش.

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