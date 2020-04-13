مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ “قسد”.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في ريف دير الزور الشرقي 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجار عبوة ناسفة بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من جسر مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أمنيا سابقا من تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن انضموا إلى استخبارات قوات سوريا الديمقراطية لاحقاً، بإطلاق النار عليه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل استهدف مجهولان يستقلان دراجة نارية بالأسلحة الرشاشة، أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية في قرية الحوايج شرق دير الزور، دون معلومات عن خسائر بشرية.