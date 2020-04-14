قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف بلدات بجبل الزاوية

14 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة ومحيط البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 40 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ترافقت مع قصف للأول على مواقع الأخير، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

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