التوتر ينتهي بين هيئة تحرير الشام وفيلق الشام المقرب من تركيا عقب إفراج الطرفين عن العناصر الذين جرى اعتقالهم في إدلب يوم أمس

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التوتر الذي شهدته محافظة إدلب يوم أمس الاثنين، بين هيئة تحرير الشام وفيلق الشام المقرب من تركيا انتهى بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، حيث قامت تحرير الشام بالإفراج عن جميع الذين اعتقلتهم من الفيلق والجبهة الوطنية للتحرير بما فيهم قيادي الفيلق، كما عمد فيلق الشام إلى إطلاق سراح عناصر تحرير الشام الذين اعتقلهم أمس، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، توتر يسود محيط اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، بين هيئة تحرير الشام من جهة، والجبهة الوطنية وفيلق الشام من جهة أُخرى، حيث أقدم حاحز يتبع لـ”هيئة تحرير الشام” على اعتقال قيادي في “فيلق الشام” الموالي لتركيا رفقة عدد من عناصره في محيط بلدة النيرب شرق إدلب، كما اعتقل حاجز يتبع لـ”تحرير الشام” مجموعة من عناصر “الجبهة الوطنية” للتحرير أثناء ذهابهم إلى نقاط التماس مع قوات النظام في محور سراقب شرق إدلب، واحتجزت آلياتهم وأسلحتهم، دون معرفة أسباب ودوافع ذلك، يأتي ذلك في ظل تشديد تشهده الحواجز الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب وريف حلب.