مقتل “قاضي” من هيئة تحرير الشام برفقة شخص آخر جراء انفجار استهدفه شمال غرب مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، دوي انفجار ضرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، ما أدى لمقتل “قاضي” بتحرير الشام وشخص آخر، وكان المرصد السوري رصد في الـ 30 من شهر آذار الفائت، العثور على جثة لشخص لايزال مجهول الهوية حتى اللحظة، حيث تمت تصفيته وقتله عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته في منطقة حارم شمال غرب إدلب.

كما كان المرصد السوري رصد قبل أيام، إصابة قيادي في جبهة ثوار سراقب بجروح، جراء إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين حاولوا اختطافه في مدينة إدلب، في حين تمكن من مقاومتهم والفرار، فيما سرق المسلحون سيارته ولاذوا بالفرار.