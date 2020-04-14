الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي

14 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات جرت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء على محور كفرخاشر بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية المنشرة في المنطقة من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام قليل، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية في مواقعها شمال حلب، استهدف أطراف مدينة تل رفعت الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية على أماكن في حربل والشيخ عيسى شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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