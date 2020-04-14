محاولة اغتيال تطال عنصر من استخبارات “الأمن العسكري” في ريف القنيطرة الأوسط

14 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة اغتيال جديدة في إطار الفلتان الأمني المتواصل ضمن الجنوب السوري، حيث انفجرت عبوة ناسفة عند منتصف ليل أمس بسيارة عنصر من مخابرات “الأمن العسكري” في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط، ما أدى لسقوط جرحى، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إقدام مسلحون مجهولون على اغتيال متعاونا مع “حزب الله” اللبناني وأجهزة النظام الأمنية، أمام منزله في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

يذكر أنه يعمل بتجارة المخدرات في المنطقة مع أحد المقربين لـ”حزب الله” اللبناني.

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