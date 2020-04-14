مخلفات الحرب تواصل قتل السوريين عبر استشهاد طفلين إثر انفجار لغم في تدمر شرق حمص

تواصل مخلفات الحرب السورية انفجارها محدثة مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، وفي سياق ذلك وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفلين دون سن الـ 18 وجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 267 بينهم 65 مواطنة و77طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.