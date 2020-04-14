دعما لـ”قسد”.. قافلة معدات لوجستية وعسكرية من”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية قادمة من إقليم “كردستان العراق”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة شاحنات لـ”التحالف الدولي” إلى الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر “الوليد” الحدودي. وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، حيث توجهت إلى قواعد التحالف و”قوات سوريا الديمقراطية” في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان “المرصد السوري” قد رصد في 24 مارس المنصرم، دخول قافلة مساعدات محملة بالمساعدات اللوجستية لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، مقدمة من “التحالف الدولي” دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي نحو الأراضي السورية.